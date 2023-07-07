Чернышенко обсудил вопросы сотрудничества с замминистра национальной обороны Вьетнама

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и культуры.

«Вьетнам — наш давний и надёжный партнёр, отношения с которым опираются на прочный фундамент дружбы и многолетнего взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Чернышенко.

По его словам, важная работа была проделана в ходе 24-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«В развитие договорённостей с моим вьетнамским коллегой господином Чан Хонг Ха российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что документ содержит ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели, и в ближайшее время он будет передан вьетнамской стороне.

Со своей стороны замминистра обороны Вьетнама подчеркнул, что Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу и замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.