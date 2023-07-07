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МИД: Россия призывает союзников не поддаваться на призывы Запада поставлять оружие Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает союзников не поддаваться на призывы Запада поставлять оружие Украине.
МИД: Россия призывает союзников не поддаваться на призывы Запада поставлять оружие Украине
  • РИА Новости

«Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счёт со стороны «коллективного Запада», — сказано в её заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что российская сторона призывает своих союзников и партнёров продолжать занимать принципиальную позицию и не поддаваться на обещания на предмет компенсаций, дивидендов, каких-либо послаблений и преференций.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны Североатлантического альянса перестанут поставлять вооружение Украине.

Белый дом сообщил, что активно обсуждает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны Соединённых Штатов станет очередным шагом к эскалации.

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