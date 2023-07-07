Warner Bros. назвала лишённой политической подоплёки возмутившую Вьетнам карту в «Барби»

Киностудия Warner Brothers заявила, что вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме «Барби» имитирует детский рисунок и не имеет отношения к политике.

Об этом информирует журнал Variety.

«Карта в Барбиленде — это детские рисунки мелками. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление», — заявили в кинокомпании.

Ранее вьетнамские власти были возмущены одним из эпизодов фильма и заявили о запрете проката в стране. Отмечается, что в данном эпизоде демонстрировалась карта, на которой присутствовало изображение так называемой «линии коровьего языка».

Позже о возможном запрете сообщили в Филиппинах.

«Линия коровьего языка» — обозначения, которыми Китай определяет свои требования в Южно-Китайском море, включая вьетнамские территории.

Ранее кинокомпания Warner Bros. поделилась вторым трейлером картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Также сообщалось, что в Малибу появился розовый особняк Барби.