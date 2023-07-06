Euractiv: Латинская Америка вынудила ЕС не приглашать Зеленского на саммит CELAC

Власти 33 стран Южной Америки и Карибского бассейна вынудили Евросоюз отозвать приглашение украинского президента Владимира Зеленского на их совместный с ЕС саммит, пишет портал Euractiv со ссылкой на источник.

Как ожидается, главы государств и правительств 33 стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) прибудут в Брюссель 17—18 июля для участия в саммите со своими коллегами из ЕС.

Портал отмечает, что изначально дипломаты ЕС подготовили проект итоговой декларации саммита, в котором упоминалась поддержка Украины, однако южноамериканские страны отправили в Брюссель «контрпредложение», целиком удалив из проекта всё, что касается Киева.

Зеленский при этом уже получил приглашение на саммит от Испании, но его пришлось аннулировать после возражений со стороны латиноамериканских лидеров, говорится в сообщении.

Вместе с этим члены CELAC «неожиданно» попросили европейцев «выплатить компенсацию за ущерб, причинённый рабством», что, вероятно, станет потенциально спорным вопросом.