Патрушев: Киев использует методы гитлеровских спецслужб при подготовке терактов в России
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Патрушева, Совет безопасности получает информацию о многочисленных фактах, которые подтверждают сущность бандеровского режима на Украине.
Также он отметил, что методы, которые использует Киев, когда-то применялись гитлеровской нацистской полицией и военной разведкой.
Ранее Патрушев заявил, что Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его приспешников в попытке уничтожить Россию.