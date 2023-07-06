Патрушев: Киев использует методы гитлеровских спецслужб при подготовке терактов в России

Секретарь россиского Совета безопасности Николай Патрушев обвинил киевские власти в использовании методов гитлеровских спецслужб при подготовке терактов и диверсий в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева, Совет безопасности получает информацию о многочисленных фактах, которые подтверждают сущность бандеровского режима на Украине.

Также он отметил, что методы, которые использует Киев, когда-то применялись гитлеровской нацистской полицией и военной разведкой.

Ранее Патрушев заявил, что Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его приспешников в попытке уничтожить Россию.