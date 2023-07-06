Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил об усилении военных угроз со стороны НАТО для России.

Соответствующее заявление он сделал в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

«Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливает военные угрозы для России», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что ещё одним из доказательств этого являются учения войск НАТО Defender Europe, на которых отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга.

Ранее Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.