В Сербии рассмотрят предложение признать террористами спецслужбы Приштины
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«Мы рассмотрим просьбу «Сербского списка» (партия. — RT) и сербского народа из Косова и Метохии и не будем торопиться с этим решением», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вучич заявил, что сербские власти уже на следующей неделе готовы полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов.
Кроме того, сербский лидер заявил, что запросит заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности.