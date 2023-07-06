В Сербии рассмотрят предложение признать террористами спецслужбы Приштины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране рассмотрят предложение признать террористами подконтрольные косовским властям отряды особого назначения и спецслужб.

«Мы рассмотрим просьбу «Сербского списка» (партия. — RT) и сербского народа из Косова и Метохии и не будем торопиться с этим решением», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что сербские власти уже на следующей неделе готовы полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов.

Кроме того, сербский лидер заявил, что запросит заседание СБ ООН из-за угрозы безопасности.