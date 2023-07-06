Захарова: визиты дипломатов США к Гершковичу будут зависеть от российской стороны

Дальнейшие визиты посла США в Москве Линн Трейси к корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу будут зависеть от усмотрения российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подчеркну, что визиты посла США и её подчинённых из числа консульских сотрудников к Гершковичу будут и впредь предусматриваться в зависимости от графика и усмотрения российской стороны», — сказала она.

Ранее сообщалось, что посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и посетила арестованного по делу о шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.