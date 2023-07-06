Захарова: Лавров 13—14 июля примет участие в совещаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 13—14 июля примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте.

«13—14 июля в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности», — сказала она.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Также сообщалось, что лидеры АСЕАН договорились избегать участия в борьбе сверхдержав.