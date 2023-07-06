Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился «поедающей мозг» амёбой

В городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик умер, заразившись амёбой вида Неглерия Фоулера.

Об этом пишет газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

«Мужчину доставили в больницу два дня назад с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью», — говорится в статье.

Отмечается, что это первый случай заражения данной инфекцией в городе Лахор.

В декабре прошлого года в Южной Корее выявили первый случай заражения амёбой Неглерия Фоулера, живущей в водоёмах.

Также в прошлом году в США зафиксировали смерть ребёнка от «поедающей мозг» амёбы вида Неглерия Фоулера.