Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился «поедающей мозг» амёбой
Об этом пишет газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.
«Мужчину доставили в больницу два дня назад с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью», — говорится в статье.
Отмечается, что это первый случай заражения данной инфекцией в городе Лахор.
В декабре прошлого года в Южной Корее выявили первый случай заражения амёбой Неглерия Фоулера, живущей в водоёмах.
Также в прошлом году в США зафиксировали смерть ребёнка от «поедающей мозг» амёбы вида Неглерия Фоулера.