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Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился «поедающей мозг» амёбой

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В городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик умер, заразившись амёбой вида Неглерия Фоулера.

Об этом пишет газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

«Мужчину доставили в больницу два дня назад с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью», — говорится в статье.

Отмечается, что это первый случай заражения данной инфекцией в городе Лахор.

В декабре прошлого года в Южной Корее выявили первый случай заражения амёбой Неглерия Фоулера, живущей в водоёмах.

Также в прошлом году в США зафиксировали смерть ребёнка от «поедающей мозг» амёбы вида Неглерия Фоулера.

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