Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт будет голосовать против поставок оружия Киеву
Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал на пресс-конференции с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.
«Мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие», — сказал венгерский министр.
При этом он добавил, что данное решение принято исходя из венгерских национальных интересов.
Ранее в Венгрии заявили, что не забудут помощь России в поставках вакцины от COVID-19 «Спутник».
Также Сийярто заявлял, что большинство коллег в ЕС выступают против членства Киева в НАТО.