Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт будет голосовать против поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включён Киевом в список «международных спонсоров войны», будет голосовать против.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал на пресс-конференции с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.

«Мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие», — сказал венгерский министр.

При этом он добавил, что данное решение принято исходя из венгерских национальных интересов.

Ранее в Венгрии заявили, что не забудут помощь России в поставках вакцины от COVID-19 «Спутник».

Также Сийярто заявлял, что большинство коллег в ЕС выступают против членства Киева в НАТО.