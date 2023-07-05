CNA: США планируют расширить присутствие Американского института на Тайване
В сообщении агентства отмечается, что AIT фактически выполняет функции посольства США.
Территорию института планируется расширить и использовать её для размещения дополнительных офисов и складских помещений.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применения силовых методов при необходимости.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.