Немецкий политик Рот предложил принимать Украину в НАТО частями
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Об этом он сказал в интервью Zeit.
Рот считает, что части Украины, которые находятся под «надёжным контролем демократического киевского правительства», должны «как можно скорее» стать частью территории НАТО.
По его словам, тогда статья о коллективной обороне НАТО «будет применяться и к ним», но обязательство по оказанию помощи не будет распространяться на другие территории.
Ранее немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.