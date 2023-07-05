Немецкий политик Рот предложил принимать Украину в НАТО частями

Немецкий политик, глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО «частями», то есть сначала принять те области, которые Киев контролирует.

Об этом он сказал в интервью Zeit.

Рот считает, что части Украины, которые находятся под «надёжным контролем демократического киевского правительства», должны «как можно скорее» стать частью территории НАТО.

По его словам, тогда статья о коллективной обороне НАТО «будет применяться и к ним», но обязательство по оказанию помощи не будет распространяться на другие территории.

Ранее немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предположил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11—12 июля Киеву могут предложить одну из трёх альтернатив вступления в альянс, среди которых может быть использование всех преимуществ без вступления.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.