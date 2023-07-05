Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Особое внимание было уделено ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее армия Израиля сообщила о перехвате пяти ракет, выпущенных из сектора Газа по израильской территории.
В ответ на запуск ракет израильская армия нанесла удары по сектору Газа.