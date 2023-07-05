Военный эксперт Леонков: информация об участии ЦРУ в конфликте на Украине не нова
- AP
- © Andriy Andriyenko
Специалист отметил, что информация об участии сотрудников ЦРУ на стороне Украины в зоне СВО озвучивалась не раз.
Он допустил, что за многими провокациями, например в Буче, «стояли как раз эти спецы, готовившие такие операции».
«Даже вопрос разведданных, вопросы, связанные со спецоперациями СБУ, например убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Прилепина, — всё это готовили сотрудники ЦРУ. И под их руководством СБУ это осуществляла», — считает Леонков.
По мнению эксперта, ЦРУ курировало вопросы, связанные с информационной деятельностью украинского Центра информационно-психологических операций, занимающегося информационными атаками на граждан России через соцсети.
Ранее журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что ЦРУ активно участвует в конфликте.