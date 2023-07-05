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Военный эксперт Леонков: информация об участии ЦРУ в конфликте на Украине не нова

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Полина Полетаева
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что ЦРУ США активно участвует в украинском конфликте.
Военный эксперт Леонков: информация об участии ЦРУ в конфликте на Украине не нова
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Специалист отметил, что информация об участии сотрудников ЦРУ на стороне Украины в зоне СВО озвучивалась не раз.

Он допустил, что за многими провокациями, например в Буче, «стояли как раз эти спецы, готовившие такие операции».

«Даже вопрос разведданных, вопросы, связанные со спецоперациями СБУ, например убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Прилепина, — всё это готовили сотрудники ЦРУ. И под их руководством СБУ это осуществляла», — считает Леонков.

По мнению эксперта, ЦРУ курировало вопросы, связанные с информационной деятельностью украинского Центра информационно-психологических операций, занимающегося информационными атаками на граждан России через соцсети.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что ЦРУ активно участвует в конфликте.

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