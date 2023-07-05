Newsweek: США тайно выразили Киеву недовольство в связи с атаками на «Северные потоки»

Соединённые Штаты в частном порядке выразили украинским властям недовольство в связи с атакой на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.

AFP

© DANISH DEFENCE