Newsweek: США тайно выразили Киеву недовольство в связи с атаками на «Северные потоки»
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«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского своё недовольство по поводу атаки на «Северный поток» в сентябре прошлого года», — говорится в заявлении.
Разведчик добавил, что после акта саботажа Киев предпринял несколько атак на Россию, включая недавнюю атаку беспилотников на Кремль.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».