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Newsweek: США тайно выразили Киеву недовольство в связи с атаками на «Северные потоки»

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Соединённые Штаты в частном порядке выразили украинским властям недовольство в связи с атакой на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.
Newsweek: США тайно выразили Киеву недовольство в связи с атаками на «Северные потоки»
  • AFP
  • © DANISH DEFENCE

«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского своё недовольство по поводу атаки на «Северный поток» в сентябре прошлого года», — говорится в заявлении.

Разведчик добавил, что после акта саботажа Киев предпринял несколько атак на Россию, включая недавнюю атаку беспилотников на Кремль.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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