В НАТО заявили, что альянс не может гарантировать безопасность для Молдавии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не могут гарантировать безопасность для Молдавии на саммите в Вильнюсе.

Он отметил, что альянс обеспечивает Молдавию активной и комплексной поддержкой.

«Быть нейтральной страной не значит быть слабой. Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО», — цитирует Джоанэ РИА Новости.

Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.