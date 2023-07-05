AgoraVox: протестующие во Франции могут получить доступ к оружию НАТО

Протестующие во Франции могут использовать переданное Украине оружие из стран Североатлантического альянса.

Об этом пишет портал AgoraVox.

«Сегодня в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО «в помощь» Украине, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков», — говорится в материале.

По данным издания, предназначенное для поставок Киеву оружие уже появилось на чёрных рынках Европы.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

В качестве меры поддержки французские власти пообещали освободить пострадавших в ходе беспорядков торговцев от налоговых и социальных выплат.