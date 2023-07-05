Глава МИД Венгрии: реализация проекта АЭС «Пакш» ускорится

После подписания главой российского Минфина Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС «Пакш» реализация проекта ускорится, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании... С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены», — цитирует его РИА Новости.

Еврокомиссия напомнила о важности соблюдения антироссийских санкций при реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».

Политолог Владимир Оленченко ранее выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится, несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.