Глава МИД Венгрии: реализация проекта АЭС «Пакш» ускорится
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«На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании... С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены», — цитирует его РИА Новости.
Еврокомиссия напомнила о важности соблюдения антироссийских санкций при реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».
Политолог Владимир Оленченко ранее выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится, несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.