Узнать больше

Глава МИД Венгрии: реализация проекта АЭС «Пакш» ускорится

Короткая ссылка
После подписания главой российского Минфина Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС «Пакш» реализация проекта ускорится, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии: реализация проекта АЭС «Пакш» ускорится
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании... С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены», — цитирует его РИА Новости.

Еврокомиссия напомнила о важности соблюдения антироссийских санкций при реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».

Политолог Владимир Оленченко ранее выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится, несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить