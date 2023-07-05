Минобороны КНР: поставки оружия США Тайваню превращают остров в пороховую бочку

Новые поставки оружия Тайваню со стороны США превращают остров в пороховую бочку, заявили в Минобороны КНР.

Китайская сторона выразила протест по поводу поставок американского оружия Тайваню.

«Американская сторона, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США подталкивают Тайвань к катастрофе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.