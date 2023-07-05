Узнать больше

Минобороны КНР: поставки оружия США Тайваню превращают остров в пороховую бочку

Короткая ссылка
Новые поставки оружия Тайваню со стороны США превращают остров в пороховую бочку, заявили в Минобороны КНР.

Китайская сторона выразила протест по поводу поставок американского оружия Тайваню.

«Американская сторона, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США подталкивают Тайвань к катастрофе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить