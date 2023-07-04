BFMTV: Макрон объявил о скором введении в действие закона о чрезвычайном положении

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что вскоре будет введён в действие закон о ЧП в стране для ускоренного восстановления ущерба, нанесённого в ходе беспорядков.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы срезать все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков по всей стране свыше 1,2 тыс. несовершеннолетних.