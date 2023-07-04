Посольство России подтвердило гибель российских моряков в Болгарии

Посольство России в Софии подтвердило гибель российских моряков на судне в территориальных водах Болгарии.

«Подтверждаем гибель двоих граждан России. Судно Milford под флагом Белиза. Генеральное консульство поддерживает связь с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города. Ведутся следственные действия», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

Ранее BNT со ссылкой на морские власти Болгарии сообщало о гибели россиян.

Тела извлекли из трюма с помощью пожарной службы.

Над делом работает местная прокуратура.