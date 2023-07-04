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Посольство России подтвердило гибель российских моряков в Болгарии

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Посольство России в Софии подтвердило гибель российских моряков на судне в территориальных водах Болгарии.
Посольство России подтвердило гибель российских моряков в Болгарии
  • Gettyimages.ru
  • © Wolfgang Deuter

«Подтверждаем гибель двоих граждан России. Судно Milford под флагом Белиза. Генеральное консульство поддерживает связь с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города. Ведутся следственные действия», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

Ранее BNT со ссылкой на морские власти Болгарии сообщало о гибели россиян

Тела извлекли из трюма с помощью пожарной службы.

Над делом работает местная прокуратура.

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