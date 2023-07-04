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Во Франции оштрафовали Google на €2 млн

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Генуправление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции (DGCCRF) оштрафовало Google на €2 млн за неспособность предоставлять достоверную информацию.
Во Франции оштрафовали Google на €2 млн
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

«По итогам проверок... DGCCRF наложила административный штраф на общую сумму €2,015 млн в отношении компании Google Ireland Ltd за несоблюдение правил, предусмотренных кодексом о защите прав потребителей», — приводит сообщение регулятора РИА Новости.

В конце июня Мировой суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.

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