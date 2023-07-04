Во Франции оштрафовали Google на €2 млн

Генуправление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции (DGCCRF) оштрафовало Google на €2 млн за неспособность предоставлять достоверную информацию.

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«По итогам проверок... DGCCRF наложила административный штраф на общую сумму €2,015 млн в отношении компании Google Ireland Ltd за несоблюдение правил, предусмотренных кодексом о защите прав потребителей», — приводит сообщение регулятора РИА Новости. В конце июня Мировой суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа. В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.