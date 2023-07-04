МИД Индии: процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году

Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что процесс присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершится в 2024 году.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на брифинге по итогам саммита Совета глав государств — членов ШОС.

Представитель индийского МИД указал, что лидеры стран-членов ШОС поприветствовали подписание меморандума об обязательствах белорусской стороны по полноценному присоединению к объединению.

«Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году», — сказал Кватра.

Ранее стало известно, что Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.