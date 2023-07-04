МИД Индии: процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году
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Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на брифинге по итогам саммита Совета глав государств — членов ШОС.
Представитель индийского МИД указал, что лидеры стран-членов ШОС поприветствовали подписание меморандума об обязательствах белорусской стороны по полноценному присоединению к объединению.
«Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году», — сказал Кватра.
Ранее стало известно, что Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.