МИД Индии: процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году

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Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что процесс присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершится в 2024 году.
МИД Индии: процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году
  • РИА Новости
  • © Sputnik/РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на брифинге по итогам саммита Совета глав государств — членов ШОС.

Представитель индийского МИД указал, что лидеры стран-членов ШОС поприветствовали подписание меморандума об обязательствах белорусской стороны по полноценному присоединению к объединению.

«Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году», — сказал Кватра.

Ранее стало известно, что Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

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