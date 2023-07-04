Замглавы МИД России Грушко: сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека НАТО ничего не изменит в отношениях России и альянса, поскольку этих отношений нет.
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует», — подчеркнул он.
Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года.
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