Лукашенко: Белоруссия всецело поддерживает идею создания банка развития ШОС

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает идею создания банка развития ШОС.

Об этом пишет ТАСС.

«Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания банка развития ШОС», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета глав государств — членов организации.

По словам Лукашенко, ШОС может рассчитывать на Белоруссию в сфере продовольственной безопасности.

5 мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.