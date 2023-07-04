Лукашенко: Белоруссия всецело поддерживает идею создания банка развития ШОС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает идею создания банка развития ШОС.

Об этом пишет ТАСС.

«Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания банка развития ШОС», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета глав государств — членов организации.

По словам Лукашенко, ШОС может рассчитывать на Белоруссию в сфере продовольственной безопасности.

5 мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.

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