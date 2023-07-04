Нидерланды объявили о выделении второго пакета помощи Украине на €119 млн

Кабмин Нидерландов сообщил о выделении второго пакета поддержки для Украины на €119 млн.

«Из них €93 млн поступит из государственного резерва в размере €2,5 млрд для поддержки Украины в 2023 году и €25 млн из бюджета внешней торговли и сотрудничества в целях развития», — говорится в официальном сообщении.

Власти страны также назначили дипломата Родерика ван Шревена спецпосланником по делам бизнеса и реконструкции на Украине.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на Украину в ближайшие недели поступят десятки танков Leopard 1A5 из ФРГ и Дании.