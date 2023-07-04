Лидер партии Koos Иванов заявил о готовящейся военной провокации Эстонии против России

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Лидер эстонской партии Koos Олег Иванов заявил, что Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России.

Об этом он рассказал в интервью порталу Baltnews.

Иванов отметил, что Североатлантический альянс разворачивает активное строительство военных баз в городе Нарва в 100 км от Санкт-Петербурга.

«Пара минут — и ракета уже в Питере! Всё это появится уже в ближайшие два года», — сказал политик.

В начале июня в Эстонии проводились масштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23.

Также поступала информация, что в Прибалтике пройдут учения с участием Великобритании, Канады и ФРГ.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск подготавливают концепцию безопасности Союзного государства. Российский лидер отметил, что задачи взаимодействия стран будут определены на фоне растущей напряжённости на границах.

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