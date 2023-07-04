Глава МИД Кулеба: Украина не пойдёт на уступки ради продления зерновой сделки

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на уступки России для продления зерновой сделки.

Об этом информирует РИА Новости.

Украинский министр отметил, что Киев не должен идти «ни на какие уступки», чтобы сохранить зерновой коридор.

«Это Россия должна придерживаться своих обязательств», — сказал Кулеба.

Ранее постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки.

Также сообщалось, что советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главным советником турецкого лидера Акифом Чагатаем Кылычем усилия Анкары по продлению зерновой сделки.

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