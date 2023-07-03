Глава МИД России Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в республике
- globallookpress.com
«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг неё», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что основное внимание уделили вопросам совместной координации на площадке ООН.
В мае в МИД России заявили, что работа над дорожной картой по сирийско-турецкой нормализации уже началась.
Также сообщалось, что Россия поддержит восстановление членства Сирии в ОИС.