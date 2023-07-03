Глава МИД России Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в республике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом ситуацию в республике.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг неё», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что основное внимание уделили вопросам совместной координации на площадке ООН.

В мае в МИД России заявили, что работа над дорожной картой по сирийско-турецкой нормализации уже началась.

Также сообщалось, что Россия поддержит восстановление членства Сирии в ОИС.