Постпред Британии при ООН: понижение отношений с Россией вызвало бы сожаление

Понижение уровня дипломатических отношений с Россией, которое предложил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, вызвало бы сожаление, заявила постпред Британии при ООН Барбара Вудворд.

«Было бы жаль снижать уровень дипотношений», — цитирует ТАСС Вудворд.

Она отметила, что после завершения украинского конфликта необходимо будет заново отстроить ситуацию при помощи дипломатических отношений.

Ранее Медведев призвал англосаксонский мир осознать, что противостояние Западу стало глобальным.

Также Медведев заявил, что разумные компромиссы России с Западом возможны, но только при учёте интересов Москвы.