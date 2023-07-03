BFMTV: во Франции с начала беспорядков заключили под стражу по меньшей мере 120 человек

Во Франции по меньшей мере 120 человек заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер.

Об этом информирует BFMTV.

«По нашей информации, с начала беспорядков в прошлый вторник по меньшей мере 120 человек были заключены под стражу», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в это количество входят совершеннолетние лица, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и были помещены под стражу в ожидании суда.

Кроме того, сюда включены те, кто уже предстал перед судом. В их отношении было вынесено постановление о заключении под стражу.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков.