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BFMTV: во Франции с начала беспорядков заключили под стражу по меньшей мере 120 человек

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Во Франции по меньшей мере 120 человек заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер.
BFMTV: во Франции с начала беспорядков заключили под стражу по меньшей мере 120 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует BFMTV

«По нашей информации, с начала беспорядков в прошлый вторник по меньшей мере 120 человек были заключены под стражу», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в это количество входят совершеннолетние лица, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и были помещены под стражу в ожидании суда.

Кроме того, сюда включены те, кто уже предстал перед судом. В их отношении было вынесено постановление о заключении под стражу.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков.

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