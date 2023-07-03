В Швеции назвали необычным осуждение правительством страны акции с сожжением Корана

Профессор конституционного права Университета Эребру Йоаким Нергелиус назвал необычной ситуацию с осуждением правительством и МИД Швеции акции с сожжением Корана.

По его словам, ни одно министерство в Швеции не говорило о неприятии отдельных действий, которые «не считаются противозаконными», за последние десять или 20 лет.

«Это несколько необычно», — приводит ТАСС слова Нергелиуса в интервью Шведскому радио.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что безнаказанность участников сожжения Корана в Стокгольме может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.