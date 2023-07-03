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Временный поверенный Украины вызван в МИД Грузии из-за санкций

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В МИД Грузии вызван временный поверенный Украины Александр Шульга из-за санкций Киева против грузинской авиакомпании Georgian Airways.
Временный поверенный Украины вызван в МИД Грузии из-за санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте телеканала «Имеди».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства.

Позднее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что украинские санкции против авиакомпании Georgian Airways являются недружественным шагом со стороны Киева.

По его словам, очень много авиакомпаний из разных стран летают в Россию, однако власти Украины не реагировали на это подобным образом.

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