Временный поверенный Украины вызван в МИД Грузии из-за санкций

В МИД Грузии вызван временный поверенный Украины Александр Шульга из-за санкций Киева против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Об этом сообщается на сайте телеканала «Имеди».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства.

Позднее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что украинские санкции против авиакомпании Georgian Airways являются недружественным шагом со стороны Киева.

По его словам, очень много авиакомпаний из разных стран летают в Россию, однако власти Украины не реагировали на это подобным образом.