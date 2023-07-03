Минфин ФРГ планирует в рамках бюджета на следующий год увеличить дефицит на €16,6 млрд.

«Министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) запланировал новую задолженность в размере €16,6 млрд на 2024 год. Сам бюджет должен быть принят в кабинете министров в среду», — сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что у Берлина не осталось средств для внесения дополнительных платежей в бюджет ЕС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.