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Handelsblatt: Минфин ФРГ планирует увеличить госдолг на €16,6 млрд

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Минфин ФРГ планирует в рамках бюджета на следующий год увеличить дефицит на €16,6 млрд.
Handelsblatt: Минфин ФРГ планирует увеличить госдолг на €16,6 млрд
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«Министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) запланировал новую задолженность в размере €16,6 млрд на 2024 год. Сам бюджет должен быть принят в кабинете министров в среду», — сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что у Берлина не осталось средств для внесения дополнительных платежей в бюджет ЕС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.

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