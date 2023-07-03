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Главком ВМФ России и министр обороны КНР обсудили военное сотрудничество в АТР

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов и глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу обсудили военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на встрече в Пекине.
Главком ВМФ России и министр обороны КНР обсудили военное сотрудничество в АТР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Главная тема обсуждения была посвящена укреплению военного сотрудничества между двумя странами в военно-морской сфере, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках визита запланирована дополнительная встреча адмирала Николая Евменова с командующим ВМС Народно-освободительной армии КНР адмиралом Дунь Дзюнем.

Также в программе планируется посещение военно-морских баз, военно-морских учебных заведений и предприятий военного кораблестроения в городах Циндао и Шанхай.

Ранее сообщалось, что Шанфу встретился с Евменовым в Пекине.

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