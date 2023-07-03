Главком ВМФ России и министр обороны КНР обсудили военное сотрудничество в АТР
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Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
Главная тема обсуждения была посвящена укреплению военного сотрудничества между двумя странами в военно-морской сфере, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В рамках визита запланирована дополнительная встреча адмирала Николая Евменова с командующим ВМС Народно-освободительной армии КНР адмиралом Дунь Дзюнем.
Также в программе планируется посещение военно-морских баз, военно-морских учебных заведений и предприятий военного кораблестроения в городах Циндао и Шанхай.
Ранее сообщалось, что Шанфу встретился с Евменовым в Пекине.