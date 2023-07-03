Скончался последний французский участник высадки в Нормандии

В Канне в возрасте ста лет скончался ветеран первого батальона морской пехоты специального назначения, сформированного для участия в Нормандской операции союзников, Леон Готье.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

«Герой Освобождения Леон Готье покинул нас», — прокомментировал Макрон.

Готье в возрасте 17 лет присоединился к морской пехоте в феврале 1940 года. Позднее служил канониром на броненосце «Курбе». В 1943 году Готье был включён в «коммандос Кифер».

6 июня 1944 года он принял участие в исторической десантной операции «Оверлорд» в Нормандии.

В 2020 году французский лидер наградил Готье орденом Почётного легиона степени Великого офицера.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии 6 июня 1944 года назвал спасителями мира всех ветеранов Второй мировой войны, однако не упомянул роль СССР в победе над нацизмом.