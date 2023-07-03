ВСУ: Украина не давит на Запад по теме F-16, потому что зависит от партнёров

Советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Киев не хочет давить на Запад по вопросу обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16, поскольку зависит от партнёров.

Видеозапись с его выступлением опубликовало агентство «Укринформ».

«Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов. — RT), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнёров, потому что мы слишком зависим от Запада», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Киеве понимают, что сегодня без поддержки Запада будет «очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.

Он также заявил, что уничтожены 16 танков Leopard — это эквивалентно почти всей бронетехнике данного типа, поставленной Киеву Польшей и Португалией.