ВСУ: Украина не давит на Запад по теме F-16, потому что зависит от партнёров
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Видеозапись с его выступлением опубликовало агентство «Укринформ».
«Хочется как можно скорее (чтобы появились сообщения о начале тренировки украинских пилотов. — RT), конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнёров, потому что мы слишком зависим от Запада», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в Киеве понимают, что сегодня без поддержки Запада будет «очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.
Он также заявил, что уничтожены 16 танков Leopard — это эквивалентно почти всей бронетехнике данного типа, поставленной Киеву Польшей и Португалией.