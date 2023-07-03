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Вице-премьер Грузии назвал недружественным шагом санкции Украины против Georgian Airways

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Украинские санкции против авиакомпании Georgian Airways являются недружественным шагом со стороны Киева, заявил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.
Вице-премьер Грузии назвал недружественным шагом санкции Украины против Georgian Airways
  • Gettyimages.ru

«Можно однозначно сказать, что это было политически мотивированное решение... С сожалением можно сказать, что мы увидели очередное недружественное решение властей Украины», — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что очень много авиакомпаний из разных стран летают в Россию, однако власти Украины не реагировали на это подобным образом.

Давиташвили подчеркнул неприемлемость решения Киева. По его словам, санкции не соответствуют стандарту отношений между странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства.

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил об отсутствии интереса к санкциям.

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