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Минобороны Польши: немецкие системы Patriot останутся в Польше как минимум до конца года

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Немецкие системы противоракетной обороны Patriot останутся в Польше как минимум до конца 2023 года.
Минобороны Польши: немецкие системы Patriot останутся в Польше как минимум до конца года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Мы договорились о том, чтобы система Patriot оставалась в Польше как минимум до конца года», — написал Блащак в Twitter.

В мае Блащак заявил, что польские власти хотят, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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