МИД Саудовской Аравии вызвал посла Швеции после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме
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Об этом сообщили в ведомстве.
«МИД Саудовской Аравии вызвал посла Королевства Швеция и сообщил ей о категорическом неприятии этого возмутительного акта», — говорится в заявлении.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра I на них не хватает».
Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения Корана.