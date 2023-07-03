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МИД Саудовской Аравии вызвал посла Швеции после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме

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МИД Саудовской Аравии вызвал посла Швеции на фоне инцидента с сожжением Корана перед мечетью в Стокгольме.
МИД Саудовской Аравии вызвал посла Швеции после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в ведомстве.

«МИД Саудовской Аравии вызвал посла Королевства Швеция и сообщил ей о категорическом неприятии этого возмутительного акта», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра I на них не хватает».

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения Корана.

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