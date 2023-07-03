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Новым послом Казахстана в России назначен занимавший пост замгенсека СНГ Абаев

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Бывший заместитель генсека СНГ и экс-министр культуры Казахстана Даурен Абаев назначен новым послом республики в России.

Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящий визит в Казахстан осенью 2023 года.

Также Токаев провёл внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.

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