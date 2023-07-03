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Медведев написал статью о тектоническом разломе мира и способах его преодоления

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал статью, согласно которой тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться.

Об этом пишет «Российская газета».

По словам Медведева, фаза противостояния будет очень долгой и продлится десятилетия.

Зампредседателя Совбеза также отметил, что мир сегодня находится в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса».

«Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию», — добавил Медведев.

Ранее Медведев призвал англосаксонский мир осознать, что противостояние Западу стало глобальным.

Также Медведев заявил, что разумные компромиссы России с Западом возможны, но только при учёте интересов Москвы.

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