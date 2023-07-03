Институт Future of Life: ядерная война между Россией и США унесёт более пяти миллиардов жизней
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале организации.
«Более пяти млрд человек могут погибнуть от голода, включая около 99% населения Америки, Европы, России и Китая», — приводит текст РИА Новости.
По прогнозам учёных, первые ядерные атаки спровоцируют электромагнитные импульсы. Они, как отмечается в видео, выведут из строя электронику и энергосети.
«Последующие удары участники конфликта станут наносить по военным и ядерным объектам», — говорится в сообщении.
Ранее бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас назвал США главной угрозой безопасности в мире.
Также заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.