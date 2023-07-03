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BFM TV: Макрон примет мэров 220 городов, пострадавших от беспорядков

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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 июля, примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние пять дней.

Об этом информирует телеканал BFM TV.

«Эммануэль Макрон во вторник примет в Елисейском дворце более 220 мэров коммун, пострадавших от беспорядков», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что французский президент встретится с главами сената и нацсобрания.

Ранее Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции.

Также сообщалось, что полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, 2 июля.

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