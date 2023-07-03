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Почти 50 участников беспорядков задержаны во Франции 2 июля

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Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, 2 июля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету L'Est Republicain.

Отмечается, что в ряде городов фиксируются небольшие инциденты агрессивно настроенных граждан со стражами порядка.

«Было отмечено несколько стычек с полицией, в ходе которых в стражей порядка бросали камни», — говорится в сообщении.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять необходимые меры для пресечения беспорядков.

Также сообщалось, что в ходе беспорядков из автосалона в Марселе было украдено несколько десятков автомобилей.

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