Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учёте её интересов
Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».
«Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чём неоднократно говорил президент России», — отметил он.
По словам Медведева, компромиссы возможны, но с пониманием «нескольких принципиальных моментов».
«Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены», — подчеркнул он.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира.