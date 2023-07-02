Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учёте её интересов

Разумные компромиссы России с Западом возможны, но только при учёте интересов Москвы.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чём неоднократно говорил президент России», — отметил он.

По словам Медведева, компромиссы возможны, но с пониманием «нескольких принципиальных моментов».

«Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены», — подчеркнул он.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира.