Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев заявил, что МУС и ОБСЕ находятся на «смердящей помойке мирового развития»

Короткая ссылка
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как Международный уголовный суд (МУС), Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Политик допустил, что ООН для дальнейшей эффективной работы может потребоваться аккуратная пересборка, которая возможна только при условии полного уважения к правам постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.

Иначе, добавил Медведев, ООН исчезнет как институт.

«Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития», — заключил он.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить