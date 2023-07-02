Медведев заявил, что МУС и ОБСЕ находятся на «смердящей помойке мирового развития»
Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
Политик допустил, что ООН для дальнейшей эффективной работы может потребоваться аккуратная пересборка, которая возможна только при условии полного уважения к правам постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.
Иначе, добавил Медведев, ООН исчезнет как институт.
«Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития», — заключил он.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.