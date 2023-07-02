Медведев заявил, что МУС и ОБСЕ находятся на «смердящей помойке мирового развития»

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как Международный уголовный суд (МУС), Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Политик допустил, что ООН для дальнейшей эффективной работы может потребоваться аккуратная пересборка, которая возможна только при условии полного уважения к правам постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.

Иначе, добавил Медведев, ООН исчезнет как институт.

«Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития», — заключил он.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.