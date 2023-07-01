Путин провёл телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом по инициативе палестинской стороны.

«По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Аббас заявил, что полностью поддерживает действия российского руководства по поддержанию порядка в ходе попытки вооружённого мятежа.

Стороны выразили настрой на поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений.

Ранее Путин во время телефонных переговоров рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.