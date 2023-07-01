Путин провёл телефонный разговор с Махмудом Аббасом
- РИА Новости
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«По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Аббас заявил, что полностью поддерживает действия российского руководства по поддержанию порядка в ходе попытки вооружённого мятежа.
Стороны выразили настрой на поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений.
Ранее Путин во время телефонных переговоров рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.