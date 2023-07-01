Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин провёл телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом по инициативе палестинской стороны.
Путин провёл телефонный разговор с Махмудом Аббасом
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

«По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Аббас заявил, что полностью поддерживает действия российского руководства по поддержанию порядка в ходе попытки вооружённого мятежа.

Стороны выразили настрой на поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений.

Ранее Путин во время телефонных переговоров рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить