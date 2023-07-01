The Daily Telegraph: хакеры заявили о крупнейшей утечке базы данных больниц в Британии
Об этом пишет газета Telegraph.
Отмечается, что взлом якобы связан с Россией.
«Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения», — говорится в статье.
Уточняется, что хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник.
Ранее ряд американских федеральных ведомств подверглись кибератакам.
Также поступала информация, что хакеры атаковали сайты городов Швейцарии.