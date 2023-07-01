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The Daily Telegraph: хакеры заявили о крупнейшей утечке базы данных больниц в Британии

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Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения.

Об этом пишет газета Telegraph.

Отмечается, что взлом якобы связан с Россией.

«Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения», — говорится в статье.

Уточняется, что хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник.

Ранее ряд американских федеральных ведомств подверглись кибератакам.

Также поступала информация, что хакеры атаковали сайты городов Швейцарии.

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